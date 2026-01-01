El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que, a partir de la tarde, se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 95% en algunos momentos.

La temperatura en A Cañiza será fresca, oscilando entre los 1 y 5 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 5 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en las horas más críticas, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 25% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

Los niveles de precipitación se estiman en 0.1 mm durante la mañana, aumentando a 0.8 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. Es recomendable que los residentes de A Cañiza se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, lo que sugiere un inicio de año más bien invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.