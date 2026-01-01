El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de la mañana y la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.9 mm, siendo más notorias hacia el final de la tarde, cuando se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 6 y 9 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde. La sensación térmica será ligeramente más baja, con valores que rondarán entre 3 y 6 grados, lo que puede hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío y contribuir a un ambiente invernal. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación será notable, con un 85% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas experimenten lluvias durante gran parte del día. Además, existe un 45% de probabilidad de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas en niveles frescos. La lluvia se espera que continúe, aunque con menor intensidad, y el viento seguirá soplando desde el sureste, aunque con una ligera disminución en su velocidad.

En resumen, el primer día del año en Cangas se presentará como un día típico de invierno, con cielos nublados, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un inicio de año con un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.