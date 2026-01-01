El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir de las 9:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se espera que oscile entre el 75% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% entre las 7:00 y 13:00 horas, aumentando a un 55% en la franja horaria de 13:00 a 19:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en la tarde y la noche.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que las condiciones climáticas no serán las más favorables. La lluvia, aunque inicialmente escasa, podría intensificarse, lo que podría afectar cualquier plan que implique estar al aire libre. Se aconseja a los residentes de Cambados que mantengan un paraguas a mano y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente nublado, con lluvias esperadas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.