El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

La temperatura se mantendrá fresca a lo largo del día, comenzando en torno a los 3 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 9 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la tarde y la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos más intensos, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% en las horas de la tarde.

Los habitantes de Caldas de Reis deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Se aconseja llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.