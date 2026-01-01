El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 6 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A pesar de la alta humedad, las precipitaciones serán escasas en la mañana, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Se espera que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer alrededor de las 9 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm hacia el final del día.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Bueu deben estar preparados para condiciones de lluvia ligera, especialmente durante las horas de mayor actividad. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, pero sin llegar a ser torrencial.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir lleven ropa adecuada para el frío y la posibilidad de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la previsión meteorológica. Aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

En resumen, el día de Año Nuevo en Bueu se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con lluvias ligeras a lo largo del día y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día invernal, ideal para disfrutar de actividades en interiores y celebrar el inicio del nuevo año con precaución ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.