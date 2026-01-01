El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la mañana, donde se espera un predominio de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán frías, con temperaturas alrededor de 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío matutino y estén preparados para un leve aumento de temperatura durante el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 87% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Desde la mañana hasta la tarde, se registrarán ligeras lluvias, acumulando alrededor de 0.2 a 0.8 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten lluvias más intensas en ese periodo.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementa a un 55% en la tarde y noche, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y temperaturas que irán en aumento. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento, especialmente durante la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.