El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente, con condiciones de cubierto que se mantendrán hasta la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 95% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más críticas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica será ligeramente más baja, oscilando entre 4 y 10 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será más intensa debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío.

En resumen, el 1 de enero en Baiona se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir. Las condiciones meteorológicas sugieren un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.