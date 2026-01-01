El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 90% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas en As Neves se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 9 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 3 grados, descendiendo a 2 grados en las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían llegar a ser negativos en las primeras horas, debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en algunos momentos. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, aumentando a un 55% durante la noche. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la inestabilidad atmosférica podría generar algunas tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada por la lluvia en las horas de mayor precipitación. Los habitantes de As Neves deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el 1 de enero de 2026 en As Neves se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

El 1 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

El 1 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío.

El 1 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.