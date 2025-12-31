El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 68% y el 82%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, haciendo que la tarde sea más placentera para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 15 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos, reuniones familiares o celebraciones de fin de año, no se verán afectadas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:11. Este será un momento ideal para contemplar el horizonte y despedir el año con una vista espectacular. La temperatura comenzará a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea estar al aire libre durante la celebración de la Nochevieja.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de las tradiciones de fin de año en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.