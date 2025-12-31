El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 71% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más estable y cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ya que la ausencia de nubes facilitará la observación de las estrellas.

En resumen, el 30 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa ofrecerá un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante el día y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza natural de la región. La combinación de sol, temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones hará de este un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.