El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 4 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 13 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 65% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más fría en las primeras horas debido a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento del este es característico de la región y contribuirá a mantener el ambiente fresco a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Vilagarcía podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre y para despedir el año en un ambiente agradable.

El orto se producirá a las 09:04, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día, mientras que el ocaso está previsto para las 18:11, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar de las últimas horas del año.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un fin de año placentero y tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.