El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La brisa del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h, aportará una sensación fresca, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzará en torno al 87% por la mañana y descenderá a un 65% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser un poco más baja debido a la presencia del viento.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 10 grados a última hora del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes de Vilagarcía podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día sin interrupciones climáticas.

El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región, así como de las tradiciones locales que caracterizan esta época del año.

En resumen, el 30 de diciembre en Vilagarcía de Arousa se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a todos aprovechar al máximo las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.