El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que el estado del cielo será despejado en las primeras horas de la mañana, con una transición a nubes altas a medida que avance la jornada. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere que será un día seco y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas en Vilaboa oscilarán entre los 2 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 2 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo a un 55% en las horas más cálidas. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para el frío matutino.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:11, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las festividades de fin de año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda tener en cuenta el abrigo si se planea salir a celebrar la llegada del nuevo año.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para despedir el año en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.