El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Vilaboa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeros ascensos, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades programadas.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad moderada, oscilando entre 5 y 6 km/h en las primeras horas, y aumentando ligeramente a 7 km/h hacia el final del día. Esta brisa suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando el termómetro puede descender nuevamente a los 5 grados.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas que puedan afectar las actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:11, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para el 30 de diciembre de 2025 será predominantemente despejado, con temperaturas frescas y una brisa suave del noreste. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios drásticos en el tiempo hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las festividades de fin de año que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.