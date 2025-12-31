El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 62% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones de fin de año.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En los periodos más activos, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h, especialmente hacia el final de la jornada. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche.
A medida que se acerque el ocaso, programado para las 18:08, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea más fría, con mínimas que rondarán los 3 grados. Es recomendable que quienes planeen salir a celebrar la llegada del nuevo año se vistan adecuadamente para el descenso de temperatura que se experimentará al caer la noche.
En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un cierre de año perfecto para los habitantes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar