El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 1 grado, aumentando a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se espera alcanzar los 12 grados, lo que proporcionará un respiro del frío invernal. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados en las horas nocturnas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea la localidad.

El orto se producirá a las 09:02, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08, lo que proporcionará un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el tiempo despejado y las temperaturas agradables del mediodía. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad que ofrece Vila de Cruces en esta época del año.

