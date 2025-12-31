El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy en Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán el 70% durante la mayor parte del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de cielos despejados y temperaturas en ascenso proporcionará un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, aunque en las horas más frescas de la mañana y la tarde, podría resultar un poco más frío. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que el tiempo será bastante estable a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades recreativas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Vigo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy, 31 de diciembre de 2025, se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche, sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para disfrutar de las festividades de fin de año en un ambiente acogedor y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.