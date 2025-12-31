El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará ligeramente, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo muy nuboso en la madrugada y nuboso durante la mañana. Sin embargo, las condiciones se estabilizarán hacia la tarde, regresando a un estado mayormente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los viandantes que se abriguen adecuadamente. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 82% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan rachas que puedan causar molestias significativas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

En resumen, el 30 de diciembre en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, aprovechando las horas de sol antes de que el invierno se instale plenamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.