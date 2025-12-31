El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00. Esta niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones que se desplacen por la zona.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, dando paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa se situará en torno al 81% por la tarde, lo que puede generar una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas se eleven ligeramente. Es importante que los habitantes de Valga se vistan adecuadamente para evitar incomodidades por el frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h. Este viento será más notable durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h en las horas centrales del día. Sin embargo, se espera que su intensidad disminuya hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un fin de año seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean celebrar la llegada del nuevo año.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:10, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente tras el solsticio de invierno. Este cambio en la duración de la luz solar puede ser un aliciente para los valguenses, que podrán disfrutar de más horas de luz en los días venideros.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta mayormente despejado después de la niebla matutina, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día agradable y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.