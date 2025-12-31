El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados en las primeras horas y descenderán a 2 grados hacia la mañana, lo que sugiere que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja tener en cuenta que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 89% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La puesta de sol se espera para las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y luminoso. En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas moderadas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.