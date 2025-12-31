El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será más llevadera a medida que el día avance. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con una velocidad de 10 km/h por la mañana, disminuyendo a 8 km/h durante la tarde. Esta brisa suave contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco, pero no será suficiente para causar incomodidad. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 17 km/h, lo que es bastante moderado y no debería afectar las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como reuniones familiares o celebraciones de fin de año. La ausencia de nubes significativas permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de un cielo despejado, perfecto para observar el atardecer, que se producirá a las 18:13.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. Por lo tanto, es aconsejable abrigarse bien si se planea salir a celebrar la llegada del nuevo año. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones promete una noche estrellada, ideal para despedir el 2025 con alegría y optimismo.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente propicio para las celebraciones de fin de año. La comunidad podrá disfrutar de un tiempo favorable, sin preocupaciones por la lluvia, lo que hará de esta jornada una ocasión memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.