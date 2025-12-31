El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, aumentando a medida que avance el día. Para el mediodía, se espera alcanzar los 12 grados, y por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 14 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 67% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause incomodidades significativas. La dirección del viento será constante, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:12, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable, permitiendo aprovechar al máximo las horas de sol. En resumen, Tui disfrutará de un día despejado y templado, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.