El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Tomiño se prepara para recibir un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0%, lo que es ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones de fin de año.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin ser incómodo. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 16 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. Este viento ligero será un complemento perfecto para las actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de la naturaleza sin el inconveniente de un tiempo adverso.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:13. Este fenómeno natural será un espectáculo visual que muchos querrán capturar, marcando un cierre perfecto para el año. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 5 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre durante la celebración de la llegada del nuevo año.

En resumen, Tomiño disfrutará de un día de fin de año ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, reuniones familiares y despedidas del año en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.