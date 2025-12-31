El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 5 grados a partir de las 5 de la mañana. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que ayudará a que la sensación térmica sea más cálida. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán los 9 km/h desde el norte, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 14 grados alrededor de las 4 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 65%, lo que hará que la tarde sea más cómoda y menos húmeda. El viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, con dirección predominante del norte, lo que contribuirá a un tiempo fresco pero agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 81%, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

En resumen, el 30 de diciembre en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada velocidad del viento harán que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.