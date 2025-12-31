El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en la mañana, alcanzando un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 59% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de 5 a 7 km/h, lo que no generará incomodidades significativas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h en algunos momentos, pero en general, se mantendrá una brisa suave que complementará el tiempo despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:12, ideal para aquellos que deseen contemplar el atardecer en un ambiente tranquilo. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 4 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre durante la celebración de fin de año.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un escenario perfecto para despedir el año en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.