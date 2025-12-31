El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 7 km/h, que podrían aumentar ligeramente en la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará entre 4 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque la humedad seguirá siendo notable. Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 18:11, momento del ocaso, la temperatura se sitúe alrededor de los 10 grados.

La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas caerán a niveles más frescos, alrededor de 5 grados, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente. En resumen, el 30 de diciembre en Soutomaior será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y sin lluvias, aunque es aconsejable abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.