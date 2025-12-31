El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta situarse en torno al 59% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre, como paseos o celebraciones de fin de año. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se aconseja llevar ropa de abrigo si se planea salir a celebrar la llegada del nuevo año.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Las condiciones climáticas son perfectas para despedir el año en compañía de amigos y familiares, sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.