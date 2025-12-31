El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 8:00 horas, donde se registrarán 1 grado, antes de comenzar a ascender ligeramente.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 13 grados en las horas centrales, alrededor de las 13:00 a 15:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% por la mañana y descenderá hasta un 60% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la humedad volverá a aumentar hacia la tarde, alcanzando un 85% hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de hasta 12 km/h, que disminuirán ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las bajas temperaturas matutinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:08 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia las 23:00 horas. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de viento fuerte hará que la noche sea tranquila y propicia para disfrutar de un ambiente sereno.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy se caracteriza por un día despejado, temperaturas agradables durante el día y un descenso notable en la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.