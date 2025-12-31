El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la mañana y gran parte de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados . Este rango de temperaturas es característico de la época invernal, pero se espera que la sensación térmica sea más cálida gracias a la ausencia de precipitaciones.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo hasta un 66% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del norte, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h. A medida que avance el día, el viento variará en dirección, pasando a ser del noreste y luego del este, con ráfagas que podrían llegar hasta los 9 km/h. Esta brisa ligera contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco, pero no será suficiente para incomodar a quienes decidan salir a disfrutar de las celebraciones de fin de año.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos al caer la noche. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los fuegos artificiales y las celebraciones de Nochevieja se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados . Sin embargo, el cielo despejado y la falta de viento fuerte harán que la noche sea más tolerable para quienes se reúnan en las calles o en las playas para celebrar la llegada del nuevo año.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes despedir el año de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.