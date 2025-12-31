El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente en las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en la tarde, lo que permitirá disfrutar de algunos claros.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 6 grados. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada. Por lo tanto, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 09:03, y el ocaso tendrá lugar a las 18:11, lo que nos brindará aproximadamente 9 horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse de nubes, pero sin riesgo de lluvias. En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día fresco y mayormente nublado, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y sin precipitaciones a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.