El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente nuboso. Durante la mañana y parte de la tarde, se espera que las nubes cubran gran parte del cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango térmico sugiere que, aunque no se prevén heladas, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y la nubosidad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% hacia el final del día. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los registros indican que no se espera lluvia a lo largo del día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para combatir el fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa moderada puede ofrecer un alivio ante las temperaturas frescas, aunque no se espera que cause incomodidades.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría limitar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores. A medida que avance el día, la bruma debería disiparse, permitiendo una mejor visibilidad.

En resumen, el último día del año en Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo fresco y nuboso, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar un paseo abrigado. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del este contribuirán a que la jornada sea agradable, aunque la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Con el ocaso previsto para las 18:12, los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, promete ser un momento especial para despedir el año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.