El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de niebla durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla persistente, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo despejado a partir de las 12 del mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento será ligero, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica general. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen salir durante la mañana tomen precauciones debido a la niebla, que podría dificultar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla una vez más. El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada soleada y agradable en la tarde. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para este 30 de diciembre será variado, con un inicio fresco y nublado, seguido de un periodo más cálido y despejado, ideal para disfrutar de las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.