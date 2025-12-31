El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 1°C a las 8:00 horas, aumentando gradualmente a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4°C a las 11:00 horas, proporcionando un respiro del frío invernal. La humedad relativa será alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para quienes planeen salir. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 6 km/h, pero en general, se mantendrá suave. Esto permitirá que las actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares, se desarrollen sin contratiempos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de celebración de fin de año. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:12 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4°C hacia el final de la tarde. La noche se presentará fresca, pero con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para despedir el año. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día perfecto para celebrar y compartir con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.