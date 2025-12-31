El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 6 grados , lo que añade un toque de frescura a la mañana.

A medida que avance el día, se prevé un cambio significativo en las condiciones del cielo. A partir de las 11 de la mañana, la niebla dará paso a cielos despejados, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en la mañana a niveles más confortables en la tarde, alrededor del 68%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de hasta 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a sureste y luego a oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en la tarde. Esto contribuirá a una sensación térmica más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la aparición de bruma, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:12. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse en la noche.

En resumen, el 30 de diciembre de 2025 se presenta como un día variado en Salceda de Caselas, comenzando con niebla y finalizando con cielos despejados y temperaturas agradables, lo que permitirá disfrutar de un cierre de año con buenas condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.