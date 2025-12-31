El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la mañana y parte de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán el 76% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más tolerable para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad de 5 a 8 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, pero no se esperan rachas fuertes que puedan afectar las celebraciones de fin de año. Por la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los eventos al aire libre, como las celebraciones de Nochevieja, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de la noche bajo las estrellas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que estas interfieran con la visibilidad de los fuegos artificiales o las celebraciones. La temperatura descenderá a alrededor de 5 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para despedir el año en compañía de amigos y familiares. Con un tiempo estable y sin lluvias, los ribadumenses podrán celebrar la llegada del nuevo año con tranquilidad y alegría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.