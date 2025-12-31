El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y al viento. Este soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, lo que podría hacer que el aire se sienta más fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Ribadumia disfruten de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma y niebla, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de mayor humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, brindando una hermosa vista del ocaso, que se producirá a las 18:11. Este será un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de Ribadumia, con un cielo que se tornará en tonos cálidos al caer la noche.

En resumen, el 30 de diciembre en Ribadumia se caracterizará por un tiempo fresco y seco, con temperaturas agradables durante el día y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.