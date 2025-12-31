El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados , aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

A medida que el sol asciende, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 59% y el 68%, lo que proporcionará una sensación de frescura, pero sin llegar a ser incómoda. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La racha máxima de viento podría alcanzar los 12 km/h, pero en general, se espera que las condiciones sean tranquilas y agradables.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean despedir el año en actividades al aire libre o en reuniones familiares.

El orto se producirá a las 09:02, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 18:12, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y sereno. Este clima despejado y la ausencia de nubes altas permitirán que los residentes de Redondela y sus alrededores celebren la llegada del nuevo año bajo un cielo estrellado, ideal para las tradiciones de fin de año.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es perfecto para disfrutar de las últimas horas del año. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán disfrutar de un día festivo en un ambiente propicio para la celebración y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.