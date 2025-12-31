El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La brisa, que soplará principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de entre 6 y 11 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El sol saldrá a las 09:02 y se pondrá a las 18:11, brindando un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá realizar actividades físicas y paseos sin inconvenientes. Sin embargo, se recomienda a las personas con problemas respiratorios que mantengan precauciones, especialmente en las horas de mayor humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 5 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. La humedad relativa aumentará, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de lluvias y la buena visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.