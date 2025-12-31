El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 88% al caer la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de entre 3 y 5 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 8 km/h en algunos momentos, pero en general, se espera que el viento sea suave y no cause molestias.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre, como reuniones familiares o celebraciones de fin de año, no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen la ciudad antes del ocaso, que se producirá a las 18:11. Este será un momento ideal para disfrutar de una caminata o simplemente relajarse en un parque, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día de fin de año con cielos despejados, temperaturas frescas y sin lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de las festividades de manera cómoda y placentera. La combinación de un ambiente tranquilo y la belleza del paisaje gallego promete ser el telón de fondo perfecto para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.