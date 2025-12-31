El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Pontevedra se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con algunas precauciones debido a la baja temperatura y la humedad elevada.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas del día. Esto significa que, aunque el sol brille, es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación de frío persistirá, especialmente con la brisa del noreste que soplará a velocidades de entre 4 y 5 km/h. Esta combinación de temperatura y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para evitar incomodidades.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o visitas a los parques locales. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la noche. La humedad relativa también se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. Para aquellos que planean salir por la noche, se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas seguirán bajando y la brisa del noreste podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el 30 de diciembre en Pontevedra se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.