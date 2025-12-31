El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para despedir el año. A lo largo de la jornada, el cielo se presentará predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la percepción de la distancia.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 12 grados . La mañana comenzará fría, con temperaturas alrededor de 1 grado, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 12 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el anochecer.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con una velocidad moderada. Durante la mañana, la velocidad del viento alcanzará los 6 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, situándose entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y agradable.

El orto se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:11, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. Este cambio en la duración de la luz solar es un indicativo de que el invierno avanza, pero aún queda tiempo para disfrutar de las festividades de fin de año.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día fresco y mayormente despejado, ideal para las celebraciones de la noche de fin de año. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo frío y que aprovechen la ausencia de lluvia para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.