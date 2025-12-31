El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:04. A medida que avance la jornada, se mantendrá un predominio de cielos poco nubosos, especialmente en las horas centrales, lo que favorecerá la visibilidad y la sensación de luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 69% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave será un factor a tener en cuenta, ya que puede influir en la sensación térmica, especialmente en las horas más frescas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento suave que aportará frescura. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se asiente con más fuerza en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.