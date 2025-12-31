El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo con bruma, aunque las nubes altas dominarán el panorama durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 0 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la humedad.

El viento será ligero, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero podría aportar una sensación de frescura adicional en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el cierre de un año que ha estado marcado por un tiempo variado en la región.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de las últimas horas del año en compañía de amigos y familiares, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en la mañana y la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.