El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, llegando a los 4 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en 3 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, donde alcanzará los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 6 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

El viento será suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h, predominando del norte y noreste en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a direcciones como el sur y el sureste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable abrigarse bien, ya que las temperaturas seguirán siendo frescas, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que mejore a medida que el día avance, con cielos despejados y poco nubosos a partir de las 7 de la mañana. La tarde se presentará mayormente soleada, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados a las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 62% hacia las 4 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá condiciones ideales para disfrutar de la belleza natural de Ponteareas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.