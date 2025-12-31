El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la mañana y gran parte de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 12 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, llegando a los 2 grados hacia la noche. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 87% al final del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas más activas del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o celebraciones de fin de año, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la naturaleza o de eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar el cielo estrellado. El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:11, marcando un día con una duración de luz solar relativamente corta, típico de esta época del año.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para despedir el año con actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo frío por la noche y que aprovechen las condiciones favorables para celebrar el fin de año en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.