El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. El viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, aportará un ligero frescor, pero no se espera que cause incomodidad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes típicos de la zona.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados . El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes poco significativas que no afectarán la estabilidad del tiempo. La humedad relativa disminuirá a un 72%, lo que contribuirá a una sensación más templada y agradable. El viento se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 5 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 82%, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:10. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas pero agradables, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el viento suave contribuirán a un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno. Se recomienda llevar abrigo ligero para la mañana y la noche, pero el día se presentará ideal para disfrutar de la tranquilidad y el esplendor del paisaje gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.