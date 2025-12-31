El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 4 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para celebraciones al aire libre no se verán afectados.

En la tarde, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 63%, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. Para el ocaso, que se producirá a las 18:12, se anticipa que la temperatura se sitúe alrededor de los 6 grados .

El viento, que soplará desde el noreste, mantendrá velocidades moderadas de entre 4 y 5 km/h a lo largo del día, lo que ayudará a refrescar el ambiente sin resultar incómodo. En general, las condiciones meteorológicas serán favorables para las actividades de fin de año, ya sea para disfrutar de una cena al aire libre o para participar en eventos comunitarios.

A medida que se acerque la medianoche, las temperaturas volverán a bajar, alcanzando los 4 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero sin riesgo de lluvia. Los cielos seguirán despejados, permitiendo que los fuegos artificiales brillen en el cielo nocturno. En resumen, Poio disfrutará de un día de clima apacible y despejado, ideal para celebrar la llegada del nuevo año con alegría y optimismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.