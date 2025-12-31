El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre la 1 y las 4 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 5 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 68% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 2 y 5 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 10 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:11, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente a medida que nos acercamos al nuevo año. A pesar de la nubosidad, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Poio.

En resumen, el día se presentará fresco y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante las bajas temperaturas. La ausencia de precipitaciones y el viento suave harán que sea un día agradable para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.