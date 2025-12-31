El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 3 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados durante la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será soleado, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas del día. La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Pazos de Borbén disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades suaves, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 4 metros por segundo. Predominará la dirección del viento del noreste, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 8 metros por segundo en algunos momentos, pero sin llegar a ser incómodo.

La salida del sol está prevista para las 09:02, mientras que el ocaso se producirá a las 18:11, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables permitirá disfrutar de un ambiente propicio para las celebraciones de fin de año, ya sea en reuniones familiares o eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta ideal para despedir el año con alegría y optimismo, con un cielo despejado, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos en un entorno festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.