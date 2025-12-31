El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas de mayor radiación solar, entre las 12:00 y las 15:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 94% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause molestias significativas. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas de la tarde, aunque en general se mantendrán en niveles moderados.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de paseos o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de neblina.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.